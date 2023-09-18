22 сентября ВАДА обсудит процесс восстановления РУСАДА

22 сентября в Шанхае состоится заседание исполкома ВАДА, на котором будет обсуждаться вопрос соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск ВАДА к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не передала ВАДА информацию Laboratory Information Management System (LIMS) и лежащие в её основе аналитические данные московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции отрицают.
Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Срок санкций уже истёк, однако для восстановления РУСАДА ещё не выполнило всех требований. ВАДА требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство.
- 18 сентября 2023
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