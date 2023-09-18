Личный тренер Сидакова: Заурбек доказал, что в категории до 74 кг лучше него никого нет
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Эльбрус Дудаев, личный тренер олимпийского чемпиона 2020 года Заурбека Сидакова, прокомментировал победу подопечного на чемпионате мира – 2023, который проходит в Белграде (Сербия).
Напомним, в решающей схватке Сидаков в напряжённой борьбе со счётом 10:7 одолел представителя США Кайла Дэйка. Таким образом, 27-летний Сидаков стал трёхкратным чемпионом мира в своей весовой категории.
«А что комментировать? Это победа! Лучшая схватка чемпионата мира. Заурбек доказал, что он снова лучший. Несмотря ни на что! Он говорит: «Я люблю делом доказывать». Вот и доказал в очередной раз, что лучше в 74 кг на сегодняшний день, кроме него, никого нет», — сказал Дудаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
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