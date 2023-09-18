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Видео: победный поединок Заурбека Сидакова с американцем Дэйком на ЧМ-2023

Видео: победный поединок Заурбека Сидакова с американцем Дэйком на ЧМ-2023
Аудио-версия:
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Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира, российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков, выступающий в весовой категории до 74 кг, завоевал третий в карьере титул чемпиона мира.

В решающей схватке чемпионата мира – 2023, который проходит в Белграде (Сербия), 27-летний Сидаков в напряжённой борьбе со счётом 10:7 одолел представителя США Кайла Дэйка.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видео данной схватки.

Видео доступно на YouTube-канале United World Wrestling. Права на него принадлежат United World Wrestling.

Предолимпийский чемпионат мира по борьбе продлится до 24 сентября. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.

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