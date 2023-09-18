Российский борец Угуев завоевал олимпийскую лицензию на ЧМ в Белграде

Олимпийский чемпион, российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал олимпийскую лицензию на Игры-2024 в Париже. В схватке за лицензию он победил представителя Казахстана Мейрамбека Картбая.

Угуев проиграл в поединке за бронзу до 57 кг, однако после этого выиграл у Картбая со счётом 4:0 и принёс олимпийскую лицензию в копилку для российских борцов.

Угуеву 28 лет, он является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, своей победой он завоевал уже третью лицензию на Олимпиаду среди российских борцов. Тем не менее Международный олимпийский комитет пока не объявил о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

Чемпионат мира – 2023 по борьбе завершится 24 сентября.