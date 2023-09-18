Сидаков заявил, что американец Дэйк не пожал ему руку после поражения в финале ЧМ-2023

Олимпийский чемпион 2020 года, российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков, выступающий в весовой категории до 74 кг, оценил поведение своего соперника по финалу чемпионата мира – 2023.

Напомним, в решающей схватке Сидаков со счётом 10:7 одолел представителя США Кайла Дэйка. Таким образом, 27-летний Сидаков стал трёхкратным чемпионом мира.

«Уважаю всех своих соперников. Американец неуважительно ко мне относился. Я всё равно хотел показать своё человеческое отношение и всегда его показываю как на ковре, так и на улице. И поэтому бог сегодня был на моей стороне.

Что сделал Дэйк? На ковре есть свои нюансы. Например, руку не пожимают — это неуважение. Или не от души, делают это неискренне. После схватки он не пожал мне руку», — приводит слова Сидакова «Матч ТВ».