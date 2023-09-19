Тренер сборной России по борьбе: спасибо Мамиашвили, он один в поле воин

Тренер сборной России по вольной борьбе Махмуд Магомедов поблагодарил президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили и отметил его вклад в достижения российских борцов на чемпионате мира в Белграде.
«Большое спасибо Федерации спортивной борьбы России за то, что мы выступаем на чемпионате мира. Федерация проделала огромную работу, и это большая победа, что мы здесь, в Белграде. Мы очень благодарны главе ФСБР Михаилу Геразиевичу Мамиашвили за эту работу. Он один в поле воин, он доказал это.
Знаете, почему нашим ребятам обидно, когда они занимают вторые места? Вроде другие страны радуются этой медали, празднуют, а у наших ребят характер чемпионский, они воспитаны быть чемпионами. Они приехали сюда только за золотом», — сказал Магомедов «Матч ТВ».
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