Тренер сборной России по борьбе: спасибо Мамиашвили, он один в поле воин

Тренер сборной России по вольной борьбе Махмуд Магомедов поблагодарил президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили и отметил его вклад в достижения российских борцов на чемпионате мира в Белграде.

«‎Большое спасибо Федерации спортивной борьбы России за то, что мы выступаем на чемпионате мира. Федерация проделала огромную работу, и это большая победа, что мы здесь, в Белграде. Мы очень благодарны главе ФСБР Михаилу Геразиевичу Мамиашвили за эту работу. Он один в поле воин, он доказал это.

Знаете, почему нашим ребятам обидно, когда они занимают вторые места? Вроде другие страны радуются этой медали, празднуют, а у наших ребят характер чемпионский, они воспитаны быть чемпионами. Они приехали сюда только за золотом»‎, — сказал Магомедов «Матч ТВ».