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Велокоманда UAE — Team Emirates установила уникальное достижение в гранд-турах

Велокоманда UAE — Team Emirates установила уникальное достижение в гранд-турах
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Профессиональная шоссейная велокоманда UAE — Team Emirates, генеральным менеджером которой является Джузеппе Сарони, добилась уникального достижения. Она стала первой командой в истории, выигравшей молодёжный зачёт на всех трёх гранд-турах усилиями трёх разных гонщиков.

На «Джиро д'Италия» — 2023, прошедшей с 6 по 28 мая, победу в молодёжном зачёте одержал португалец Жоау Алмейда. Веломногодневку «Тур де Франс», прошедшую в 2023 году с 1 по 23 июля, среди молодых велосипедистов выиграл Тадей Погачар из Словении. А в гонке «Вуэльта Испании», проходившей с 26 августа по 17 сентября, первенство в молодёжном зачёте у испанца Хуана Аюсо.

Победитель молодёжного зачёта в шоссейных велогонках становится обладателем белой майки.

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