Велокоманда UAE — Team Emirates установила уникальное достижение в гранд-турах
Поделиться
Профессиональная шоссейная велокоманда UAE — Team Emirates, генеральным менеджером которой является Джузеппе Сарони, добилась уникального достижения. Она стала первой командой в истории, выигравшей молодёжный зачёт на всех трёх гранд-турах усилиями трёх разных гонщиков.
На «Джиро д'Италия» — 2023, прошедшей с 6 по 28 мая, победу в молодёжном зачёте одержал португалец Жоау Алмейда. Веломногодневку «Тур де Франс», прошедшую в 2023 году с 1 по 23 июля, среди молодых велосипедистов выиграл Тадей Погачар из Словении. А в гонке «Вуэльта Испании», проходившей с 26 августа по 17 сентября, первенство в молодёжном зачёте у испанца Хуана Аюсо.
Победитель молодёжного зачёта в шоссейных велогонках становится обладателем белой майки.
Комментарии
- 19 сентября 2023
-
09:52
-
00:16
- 18 сентября 2023
-
23:53
-
23:43
-
23:38
-
23:00
-
22:27
-
22:05
-
21:49
-
20:47
-
20:32
-
20:26
-
20:18
-
19:33
-
18:57
-
18:50
-
18:32
-
18:18
-
16:36
-
16:12
-
15:38
-
15:19
-
14:51
-
14:42
-
14:34
-
13:56
-
13:41
-
13:00
-
12:53
-
11:31
-
11:15
-
10:58
-
10:41
-
10:38
-
10:17
Партнерский контент