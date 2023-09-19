Садулаев не сразится за бронзу на ЧМ по борьбе из-за травмы

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев не примет участия в схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 97 кг. Он снят с соревнований из-за травмы, полученной в полуфинальном поединке. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы России.

Напомним, в 1/2 финала Садулаев сражался за выход в финал с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым. При счёте 9:2 в пользу борца из Бахрейна Тажудинов снялся с поединка из-за повреждения шеи. Выход российского спортсмена в полуфинал не гарантировал ему олимпийскую лицензию. Возможность отобраться на Олимпийские игры в Париж будет весной 2024 года на двух турнирах.

Напомним, чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября.