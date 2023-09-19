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Сидаков: путь к ЧМ-2023 не был простым для меня. Но бог был на моей стороне

Сидаков: путь к ЧМ-2023 не был простым для меня. Но бог был на моей стороне
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Олимпийский чемпион 2020 года российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков, выступающий в весовой категории до 74 кг, прокомментировал победу на чемпионате мира — 2023.

«Путь к этому чемпионату не был простым для меня. Но бог был на моей стороне. Наверное, я больше всех заслужил эту победу, у меня была огромная мотивация. Посвящаю её моему отцу. Он был бы очень рад. И моей матери, которая очень сильно переживала.

Спасибо всем, кто был рядом со мной, всем, кто болел за меня! Я чувствовал огромную поддержу! Даже сербская публика в зале во время финала поддерживала меня. Спасибо им! А впереди меня ждёт огромная работа! С вашей поддержкой и с божьей помощью всё получится! Благодарен богу за каждую прожитую секунду», — написал Сидаков на своей странице в соцсетях.

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