«Никакой трагедии нет». Тренер сборной России — о снятии Садулаева с ЧМ из-за травмы

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов прокомментировал снятие россиянина Абдулрашида Садулаева с чемпионата мира — 2023.
«Никакой трагедии нет. Во время турнира обострилась его старая болячка — шея. С иранцем в четвертьфинале он ещё добавил. И бороться за выход в финал с Тажудиновым он уже не смог. Он знает его. Боролся с ним, обыгрывал. И сейчас, думаю, обыграл бы. Но Тажудинов очень набрал, у Снайдера выиграл со счётом 10:0.
Абдулрашид всё равно опытнее. Он знает своё дело на пять с плюсом, но сейчас ему эта травма не дала возможности бороться. Он даже не смог проходы сделать. Ему пришлось сняться. В этом весе у нас тоже пробел. Однако проблем с получением лицензии не будет. Посмотрим, Абдулрашид будет восстанавливаться. В этой весовой категории у нас ещё есть Алихан Жабраилов», — сказал Гацалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
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