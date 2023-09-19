Гацалов: надеемся, что без препятствий будем готовиться к лицензионным турнирам после ЧМ

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов высказался о допуске российских борцов на международные соревнования.
«Мы надеемся на благоразумное, адекватное, объективное решение. Раз нас допустили на лицензионный турнир, то это уже показатель. Поэтому, рассчитываем, что без препятствий будем готовиться к остальным лицензионным турнирам», — сказал Гацалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
Напомним, российские борцы выступают на чемпионате мира — 2023, который проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. На этом турнире разыгрываются путёвки на Олимпийские игры. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.
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