Гацалов: надеемся, что без препятствий будем готовиться к лицензионным турнирам после ЧМ

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов высказался о допуске российских борцов на международные соревнования.

«Мы надеемся на благоразумное, адекватное, объективное решение. Раз нас допустили на лицензионный турнир, то это уже показатель. Поэтому, рассчитываем, что без препятствий будем готовиться к остальным лицензионным турнирам», — сказал Гацалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, российские борцы выступают на чемпионате мира — 2023, который проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. На этом турнире разыгрываются путёвки на Олимпийские игры. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.