Тренер сборной России по вольной борьбе: многим из ребят нужно брать пример с Сидакова

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов высказался о борце Заурбеке Сидакове, завоевавшем золото на чемпионате мира — 2023.

«Заурбек Сидаков — один из немногих людей, на которых можно положиться. Он выйдет и сделает всё, что может. Для меня это показатель. Свою готовность он может выдать на 100%.

Заурбек не раз доказал, что он профессионал и один из лучших в мире. Когда он выходит на ковёр, то выжимает всё из себя до последней капли. Он боец с сильным характером. Вот эти качества мне дают какую-то гарантию и спокойствие. Многим из ребят нужно с Сидакова брать пример. Может, он и не покажет каскад приёмов, но он покажет стабильность и характер. Это самое главное качество, которое должно быть у борца», — сказал Гацалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.