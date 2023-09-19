Тренер сборной России по вольной борьбе: многим из ребят нужно брать пример с Сидакова

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов высказался о борце Заурбеке Сидакове, завоевавшем золото на чемпионате мира — 2023.
«Заурбек Сидаков — один из немногих людей, на которых можно положиться. Он выйдет и сделает всё, что может. Для меня это показатель. Свою готовность он может выдать на 100%.
Заурбек не раз доказал, что он профессионал и один из лучших в мире. Когда он выходит на ковёр, то выжимает всё из себя до последней капли. Он боец с сильным характером. Вот эти качества мне дают какую-то гарантию и спокойствие. Многим из ребят нужно с Сидакова брать пример. Может, он и не покажет каскад приёмов, но он покажет стабильность и характер. Это самое главное качество, которое должно быть у борца», — сказал Гацалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
- 19 сентября 2023
-
16:03
-
15:41
-
15:30
-
15:20
-
15:07
-
14:19
-
14:07
-
12:07
-
11:48
-
10:39
-
09:52
-
00:16
- 18 сентября 2023
-
23:53
-
23:43
-
23:38
-
23:00
-
22:27
-
22:05
-
21:49
-
20:47
-
20:32
-
20:26
-
20:18
-
19:33
-
18:57
-
18:50
-
18:32
-
18:18
-
16:36
-
16:12
-
15:38
-
15:19
-
14:51
-
14:42
-
14:34