Комиссия спортсменов ОКР выступила с заявлением по итогам расширенного заседания

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выступила с заявлением по итогам расширенного заседания, прошедшего 14 и 15 сентября.
«Что касается необоснованного отстранения подавляющего большинства представителей России и Беларуси от международных соревнований, то позиция КС ОКР о необходимости полной отмены любых рекомендаций дискриминационного характера и категорически неприемлемых параметров допуска, включая подписание какого-либо рода политических деклараций, была полностью поддержана представителями всех принявших в работе заседания Общероссийских спортивных федераций.
Комиссия спортсменов благодарит руководство страны, широкую общественность, Олимпийское сообщество России и Министерство спорта за моральную и иную всестороннюю поддержку действующих спортсменов, незаконно лишённых возможности выступать на международных соревнованиях на равноправных условиях с атлетами других стран.
Со своей стороны, будем продолжать добиваться полного восстановления законных прав наших спортсменов в тесном взаимодействии с нашими коллегами из КС НОК Беларуси и всеми, кто остаётся привержен истинным ценностям олимпизма и спорта», — говорится в заявлении комиссии спортсменов ОКР.
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