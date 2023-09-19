Борец-вольник Шамиль Мамедов завоевал бронзу чемпионата мира — 2023

Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Белграде (Сербия).

В схватке за третье место 22-летний Мамедов одержал победу над чемпионом мира 2022 года иранцем Рахманом Амузадхалили со счётом 8:6.

Мамедов завоевал олимпийскую лицензию для выступления на Играх-2024 в Париже. Для сборной России это уже четвёртая лицензия, полученная на чемпионате мира. Ранее право выступить на Играх-2024 в Париже получил обладатель золотой медали Заурбек Сидаков, а также Заур Угуев и Абдулла Курбанов. Тем не менее Международный олимпийский комитет пока не объявил о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

Напомним, медаль Мамедова также четвёртая для российских борцов. Ранее чемпионами мира стали Сидаков и Ахмед Усманов, серебро завоевал Абасгаджи Магомедов.