Вы хотели бы, чтобы Мария Шарапова вернулась на корт?
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Экс первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова недавно вернулась к тренировкам, чем вызвала ностальгию у фанатов. Шарапова в своих соцсетях недавно опубликовала видео, где она занимается в тренажёрном зале.
Более того, австралийская теннисистка Дарья Савилл не исключила и даже предположила, что Мария Шарапова может вернуться на корт.
«Я чувствую запах очередного возвращения. Никто не делает такие специальные упражнения только для того, чтобы «чувствовать себя хорошо», — подписала ролик Савилл, ранее выступавшая за Россию под фамилией Гаврилова.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: вы хотели бы, чтобы Мария Шарапова вернулась на корт?
Мария Шарапова выиграла 39 титулов, 36 из них — в одиночном разряде.
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