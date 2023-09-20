Садулаев: взлёты и падения — часть нашей жизни, друзья

Российский борец Абдулрашид Садулаев в своих социальных сетях выложил заявление, связанное со снятием с чемпионата мира по борьбе.
«Взлёты и падения – часть нашей жизни, друзья. После почти двухлетнего простоя мы вернулись на международную арену. Долгожданный для нашей сборной чемпионат мира выдался богатым на события. И, несмотря на все неблагоприятные факторы, с которыми мы сталкивались перед стартом, ребята сумели добыть четыре медали и четыре олимпийские лицензии.
В первую очередь хочу поблагодарить всех искренних болельщиков за поддержку! Спасибо каждому, кто звонит, пишет и интересуется моим состоянием здоровья. Бороться с травмами — для меня не новая история, но всё же человеческий организм, как говорится, не железный. Сегодня я уже прошёл медобследование в Москве, жду, что скажут врачи… Впереди реабилитация, есть время поправить здоровье и продолжить путь к своей главной цели – Олимпиаде в Париже – с новыми силами и мотивацией. От всей души рад за воспитанника нашей спортшколы, 20-летнего Ахмеда Тажудинова, ставшего главным открытием дебютного чемпионата мира. Мои поздравления всем нашим победителям, медалистам и обладателям лицензий!» — написал Садулаев в социальной сети.
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