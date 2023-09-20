Международная федерация бобслея и скелетона не рассмотрит возвращение россиян отдельно

24 сентября в одном из пригородов Барселоны состоится конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), на котором будут рассмотрены бюджеты национальных федераций, сумма членских взносов и другие организационные вопросы. Представители Федерации бобслея России примут участие в заседании в очном формате.

«Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не включила в повестку конгресса отдельным пунктом вопрос возвращения российских спортсменов на соревнования под эгидой организации», — сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся документы.

Также 22 сентября пройдёт заседание исполкома IBSF. На нём будут рассмотрены предложения национальных федераций и исполкома. Сообщается, что вопрос о допуске российских спортсменов на международные соревнования может также быть рассмотрен на этом заседании.