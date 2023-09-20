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Вице-премьер Чернышенко — о студенческом спорте: 3,7 млн человек занимаются регулярно

Вице-премьер Чернышенко — о студенческом спорте: 3,7 млн человек занимаются регулярно
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о перспективах развития студенческого спорта. Помимо классических спортивных дисциплин, много внимания стало уделяться фиджитал-спорту. Вице-премьер отметил, что в России существует 64 региональных отделения Всероссийской федерации по этому новому спортивному направлению.

«По итогам прошлого года число студентов, регулярно занимающихся спортом в стране, составило более 3,7 млн человек, в стране работают около 1,5 тыс. студенческих спортивных клубов. Сегодняшний праздник подчёркивает важность укрепления роли спорта в высших учебных заведениях и создания качественной спортивной инфраструктуры», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Напомним, сегодня, 20 сентября, отмечается Международный день студенческого спорта.

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