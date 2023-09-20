Вице-премьер Чернышенко — о студенческом спорте: 3,7 млн человек занимаются регулярно

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о перспективах развития студенческого спорта. Помимо классических спортивных дисциплин, много внимания стало уделяться фиджитал-спорту. Вице-премьер отметил, что в России существует 64 региональных отделения Всероссийской федерации по этому новому спортивному направлению.
«По итогам прошлого года число студентов, регулярно занимающихся спортом в стране, составило более 3,7 млн человек, в стране работают около 1,5 тыс. студенческих спортивных клубов. Сегодняшний праздник подчёркивает важность укрепления роли спорта в высших учебных заведениях и создания качественной спортивной инфраструктуры», — цитирует Чернышенко ТАСС.
Напомним, сегодня, 20 сентября, отмечается Международный день студенческого спорта.
- 20 сентября 2023
-
13:20
-
12:55
-
12:38
-
12:30
-
12:02
-
10:34
-
09:32
-
09:05
-
08:55
-
01:24
- 19 сентября 2023
-
21:58
-
20:47
-
20:25
-
17:27
-
16:21
-
16:03
-
15:41
-
15:30
-
15:20
-
15:07
-
14:19
-
14:07
-
12:07
-
11:48
-
10:39
-
09:52
-
00:16
- 18 сентября 2023
-
23:53
-
23:43
-
23:38
-
23:00
-
22:27
-
22:05
-
21:49
-
20:47