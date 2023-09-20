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Владимир Путин поздравил Ахмеда Усманова и Заурбека Сидакова с победами на ЧМ-2023

Владимир Путин поздравил Ахмеда Усманова и Заурбека Сидакова с победами на ЧМ-2023
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Президент России Владимир Путин поздравил борцов Ахмеда Усманова и Заурбека Сидакова с победами на чемпионате мира — 2023, сообщает руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян в своих соцсетях.

«Уважаемый Ахмед Магомедович! Поздравляю вас с триумфом в Белграде. Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира, продемонстрировали высокое мастерство и волю к победе. Открыли «золотой счёт» нашей сборной на нынешних соревнованиях. Вашим успехом по праву гордятся родные и близкие, тренеры и, конечно, многочисленные болельщики. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», — говорится в телеграмме, направленной Усманову.

«Уважаемый Заурбек Казбекович! Поздравляю вас с победой. Отточенная техника, лидерские качества и упорный труд помогли вам в тяжелейшем финальном поединке одолеть сильного соперника, заслуженно подняться на высшую ступень пьедестала почёта, стать трёхкратным чемпионом мира. Желаю вам новых достижений, здоровья и всего наилучшего», — говорится в телеграмме, направленной Сидакову.

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