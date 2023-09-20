Опубликован размер вознаграждений победителям и призёрам Игр стран СНГ

Министерство спорта Российской Федерации обнародовало проект постановления о размере денежного вознаграждения победителям и призёрам II Игр стран СНГ. Соответствующая информация появилась на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
В соответствии с постановлением устанавливаются следующие размеры денежных вознаграждений победителям и призёрам Игр: 179 200 рублей — за золотую медаль, 89 600 рублей — за серебряную медаль, 33 600 рублей — за бронзовую медаль. Также проект предусматривает вознаграждение тренеров и специалистов, обеспечивавших подготовку спортсменов, ставших победителями и призёрами соревнований: 76 800 рублей – за золотую медаль, 38 400 рублей – за серебряную медаль, 23 000 рублей – за бронзовую медаль.
Напомним, II Игры стран СНГ состоялись с 4 по 14 августа в Беларуси. Соревнования проходили в Минске, Гродно, Витебске, Могилёве, Гомеле, Бресте, Орше, Жлобине, Солигорске, Молодечно и Борисове. Российские спортсмены завоевали 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых наград, заняв первое место в общекомандном зачёте.
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