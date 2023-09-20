Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Генеральный секретарь ОКР: задача — вернуться к идеалам де Кубертена

Генеральный секретарь ОКР: задача — вернуться к идеалам де Кубертена
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин подвёл итоги расширенного заседания Комиссии спортсменов ОКР, а также выразил позицию национального Олимпийского комитета по поводу происходящего в международном спорте.

«У каждого спортсмена есть олимпийская мечта. С ней юные таланты приходят в спортивные секции и начинают путь к пьедесталу. К сожалению, в один «прекрасный» момент люди, которым доверили управление международным спортом, перестали думать о спортсменах и учитывать их интересы. Наша задача – уберечь от иллюзий тех, кто сохранил способность адекватно мыслить и объективно оценивать реальность. Мы должны сделать выводы и подумать, как вернуться к тем идеалам, о которых мечтал основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен», — приводит слова Плитухина сайт Олимпийского комитета России.

Напомним, расширенное заседание Комиссии спортсменов ОКР прошло 14–15 сентября.

Материалы по теме
Комиссия спортсменов ОКР выступила с заявлением по итогам расширенного заседания
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android