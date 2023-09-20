Генеральный секретарь ОКР: задача — вернуться к идеалам де Кубертена

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин подвёл итоги расширенного заседания Комиссии спортсменов ОКР, а также выразил позицию национального Олимпийского комитета по поводу происходящего в международном спорте.
«У каждого спортсмена есть олимпийская мечта. С ней юные таланты приходят в спортивные секции и начинают путь к пьедесталу. К сожалению, в один «прекрасный» момент люди, которым доверили управление международным спортом, перестали думать о спортсменах и учитывать их интересы. Наша задача – уберечь от иллюзий тех, кто сохранил способность адекватно мыслить и объективно оценивать реальность. Мы должны сделать выводы и подумать, как вернуться к тем идеалам, о которых мечтал основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен», — приводит слова Плитухина сайт Олимпийского комитета России.
Напомним, расширенное заседание Комиссии спортсменов ОКР прошло 14–15 сентября.
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