Курбанов: разочарован, что не удалось завоевать медаль ЧМ. Утешение — олимпийская лицензия
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Российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов прокомментировал поражение в схватке за бронзовую медаль чемпионата мира по вольной борьбе — 2023, где он боролся в весовой категории до 125 кг с американцем Мэйсоном Пэррисом. Их поединок завершился со счётом 2:12.
«Этот чемпионат мира дал понять, что есть очень много работы, которую нужно проделать. Конечно, разочарован, что не удалось завоевать медаль. Маленькое утешение — олимпийская лицензия. Я первый раз выехал на международный старт. Шесть схваток провёл, получил огромный опыт. Это пойдёт на пользу», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
Напомним, чемпионат мира — 2023 проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября.
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