Абдулла Курбанов: на ЧМ-2023 понял, что со всеми могу бороться и выигрывать
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Российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов рассказал о планах работы после чемпионата мира — 2023. Спортсмен проиграл в схватке за бронзу в весовой категории до 125 кг.
«На этом чемпионате мира запомню вторую схватку с грузином Гено Петриашвили. Всё хорошо складывалось, но потом что-то не получилось. Не знаю. Сглупил я. Но эта схватка дала мне понять, что я со всеми могу бороться и выигрывать. Просто нужно в себя поверить и больше работать.
Хаджимурат Солтанович (главный тренер. — Прим. «Чемпионата») указал, над чем надо работать. Предстоит большая психологическая работа, в тренажёрном зале, на борцовском ковре. Во всех аспектах нужно добавить», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
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