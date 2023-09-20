Абдулла Курбанов: на ЧМ-2023 понял, что со всеми могу бороться и выигрывать

Российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов рассказал о планах работы после чемпионата мира — 2023. Спортсмен проиграл в схватке за бронзу в весовой категории до 125 кг.

«На этом чемпионате мира запомню вторую схватку с грузином Гено Петриашвили. Всё хорошо складывалось, но потом что-то не получилось. Не знаю. Сглупил я. Но эта схватка дала мне понять, что я со всеми могу бороться и выигрывать. Просто нужно в себя поверить и больше работать.

Хаджимурат Солтанович (главный тренер. — Прим. «Чемпионата») указал, над чем надо работать. Предстоит большая психологическая работа, в тренажёрном зале, на борцовском ковре. Во всех аспектах нужно добавить», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.