Абдулла Курбанов: Олимпиада — цель и мечта, к которой стремится каждый

Российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов после выступления на чемпионате мира выразил надежду на выступление на предстоящих летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Сейчас хочу немного отдохнуть. Подготовка была тяжёлой. А дальше хочу хорошо подготовиться к Олимпиаде 2024 года. Если будет суждено попасть в олимпийскую команду, принять участие и выиграть Олимпийские игры, то буду этому рад. Олимпиада — цель и мечта, к которой стремится каждый», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, ранее российские борцы получили возможность выступить на чемпионате мира по борьбе — 2023 в нейтральном статусе. Турнир проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября.