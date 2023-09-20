Абдулла Курбанов: Олимпиада — цель и мечта, к которой стремится каждый
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Российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов после выступления на чемпионате мира выразил надежду на выступление на предстоящих летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
«Сейчас хочу немного отдохнуть. Подготовка была тяжёлой. А дальше хочу хорошо подготовиться к Олимпиаде 2024 года. Если будет суждено попасть в олимпийскую команду, принять участие и выиграть Олимпийские игры, то буду этому рад. Олимпиада — цель и мечта, к которой стремится каждый», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
Напомним, ранее российские борцы получили возможность выступить на чемпионате мира по борьбе — 2023 в нейтральном статусе. Турнир проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября.
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