Министр спорта РФ поздравил российских борцов с успехами на ЧМ

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских борцов вольного стиля с успешным выступлением на чемпионате мира в Сербии. Министр отметил силу духа и мастерство спортсменов в непростых для них условиях давления со стороны.

«Рад поздравить Заурбека Сидакова и Ахмеда Усманова с чемпионством, а также Абасгаджи Магомедова с серебряной медалью и Шамиля Мамедова с бронзой чемпионата мира по спортивной борьбе», — цитирует Матыцина ТАСС.

«За каждой медалью, каждой победой стоит серьёзный путь спортсменов, тренеров, специалистов, всей федерации. Уверен, эти победы на чемпионате мира станут стимулом для многих юных россиян заниматься вольной борьбой и не сдаваться», — добавил Олег Матыцин.

Чемпионат мира по борьбе проходит в столице Сербии Белграде с 16 по 24 сентября. Российские спортсмены были допущены на соревнования в статусе нейтральных атлетов.