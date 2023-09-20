Украинской гимнастке не разрешили выступить на всемирном форуме олимпийцев из-за политики

Бронзовый призёр Олимпиады-2016 по художественной гимнастике, чемпионка мира — 2013 в упражнении с обручем, многократный призёр чемпионатов мира, Европы и летних Универсиад представительница Украины Анна Ризатдинова сообщила, что ей не разрешили выступить на всемирном форуме олимпийцев, проходившем в Стамбуле 16–17 сентября, по политическим причинам.

«Мы ехали, видя возможность в который раз напомнить всему миру о том, что происходит на Украине. Но каким же разочарованием для меня было, когда я подошла к первым лицам ассоциации, показала видео и текст своей речи, получить чёткий отказ. И в оправдание услышать «Спорт вне политики, и нам всё равно, у кого какой паспорт», — написала Ризатдинова в соцсетях.