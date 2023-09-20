Азат Кадыров: для реализации задач Минспорта нужно увеличить бюджет в два раза
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Первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров заявил о необходимости увеличить бюджет Министерства спорта для реализации всех задач, которые стоят перед ведомством.
«Для реализации всех задач министерства бюджет должен быть в два раза больше. Как развивать спорт? Засучив рукава, работать как есть. У спортсменов тренировочные мероприятия проходят, соревнования идут, призовые выплачиваются.
Мы в рамках формирования бюджета собрали средства с 30 регионов страны для строительства спортивных объектов. Обнулили те регионы, где не начаты строительные работы. Мы провели работу по перераспределению 10 процентов бюджета», — сказал Кадыров.
Ранее Азат Кадыров заявил о плановом снижении финансирования физкультуры и спорта.
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