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Азат Кадыров: для реализации задач Минспорта нужно увеличить бюджет в два раза

Азат Кадыров: для реализации задач Минспорта нужно увеличить бюджет в два раза
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Первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров заявил о необходимости увеличить бюджет Министерства спорта для реализации всех задач, которые стоят перед ведомством.

«‎Для реализации всех задач министерства бюджет должен быть в два раза больше. Как развивать спорт? Засучив рукава, работать как есть. У спортсменов тренировочные мероприятия проходят, соревнования идут, призовые выплачиваются.

Мы в рамках формирования бюджета собрали средства с 30 регионов страны для строительства спортивных объектов. Обнулили те регионы, где не начаты строительные работы. Мы провели работу по перераспределению 10 процентов бюджета»‎, — сказал Кадыров.

Ранее Азат Кадыров заявил о плановом снижении финансирования физкультуры и спорта.

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