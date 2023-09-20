Дзюдоисту Иналу Тасоеву вручили золотую медаль чемпионата мира — 2023

Российский дзюдоист Инал Тасоев получил долгожданное золото чемпионата мира – 2023. Соревнования проходили ещё в мае. Победитель определялся в дополнительное время. Тасоев сделал результативное движение раньше Тедди Ринера, но оно не было засчитано. Однако через несколько дней международная федерация принесла извинения россиянину за ошибку судьи, а позже сообщила, что ему также будет вручена золотая медаль чемпионата мира.

Награду и красную нашивку на кимоно, полагающуюся всем действующим победителям первенства мира, Тасоев получил на тренировке накануне турнира «Большой шлем» в Баку из рук старшего тренера национальной команды Константина Философенко в присутствии партнёров по сборной.

Фото: Федерация дзюдо России

«На самом деле я узнал об этом ещё в Сочи на сборах. Наш главный тренер Хасанби Таов мне сказал, что привезут её в Баку. На самом деле я очень рад, что мне её не отправили домой и я её не получил один, а мне её вручили рядом с моей командой, с людьми, рядом с которыми я нахожусь каждый день. Мне было очень приятно видеть их лица. Как они порадовались за меня. Я, конечно, тоже порадовался. Я рад, что наконец вернули эту медаль, потому что меня уже, если честно, замучили с этим вопросом: «А где медаль? Когда она будет? Будет ли она вообще?» Теперь она у меня, и теперь уже можно полноценно сказать, что я чемпион мира», — сказал Тасов после награждения в интервью пресс-службе Федерации дзюдо России.