Первый чемпион мира по вольной борьбе из Казахстана Айтмухан на ЧМ-2019 протирал ковры

19-летний борец вольного стиля Ризабек Айтмухан, который на чемпионате мира в Белграде принёс Казахстану первую в истории золотую медаль первенства планеты в этом виде борьбы, присутствовал на предыдущем чемпионате мира — 2019 в Астане (тогда город назывался Нур-Султан). Однако в силу возраста Ризабек не участвовал в соревнованиях, а был в числе персонала и занимался тем, что протирал ковры.

В 2023 году Айтмухан в финальной схватке в весовой категории до 92 кг нанёс поражение неоднократному призёру чемпионатов мира и Европы Осману Нурмагомедову из Азербайджана. Обладателями бронзовых медалей стали представитель Турции Фейзулла Актюрк и американец Захид Валенсия.

В феврале 2023 года в возрасте 18 лет Айтмухан стал чемпионом Казахстана по вольной борьбе среди взрослых, на чемпионате Азии, который проходил в Астане, он завоевал серебро.