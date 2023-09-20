Минспорта РФ заявило, что регламент выплат россиянам на ОИ не определён

Министерство спорта Российской Федерации выступило с официальным заявлением, касающимся материального обеспечения участия отечественных спортсменов в Олимпийских играх – 2024.
По предварительным критериям Международного олимпийского комитета россияне будут выступать как нейтральные атлеты, не имеющие отношения к своей стране. В связи с этим ранее появилась информация, что призовых спортсмены не получат.
«Министерство спорта Российской Федерации обеспечивает необходимые условия для защиты интересов российских спортсменов на международной арене и предусмотренных законодательством социальных выплат и гарантий.
На данный момент критерии МОК по вопросу участия российских спортсменов в Олимпийских играх официально не определены, в связи с этим невозможно формирование конкретных регламентов.
Интересы спортсменов являются для Минспорта России приоритетными при обеспечении тренировочной и соревновательной деятельности, а также принятия решения о выступлении на Олимпийских играх. При этом считаем неприемлемым выставление нашим спортсменам дискриминационных условий, не имеющих отношения к спортивному принципу», — говорится в заявлении Минспорта России.
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