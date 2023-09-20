Мамиашвили: мерзавцы потирали руки в ожидании, что российских борцов не пустят на ЧМ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили подвёл итоги выступления борцов вольного стиля на чемпионате мира в Белграде.
Напомним, россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали четыре медали. Чемпионами мира стали Заурбек Сидаков и Ахмед Усманов, серебро завоевал Абасгаджи Магомедов, бронзу — Шамиль Мамедов. Олимпийские лицензии получили Сидаков, Мамедов, Заур Угуев и Абдулла Курбанов.
«Борцы разбаловали болельщиков, все от нас ждут всегда максимума, но важно понимать, какое давление оказывалось на команду. До последнего мы не знали, будем ли мы бороться, в каком составе выступим, а мерзавцы за кулисами потирали руки в ожидании того, что нас не допустят, а если и допустят, что мы не справимся с давлением и проиграем.
У нас нет лицензий в весовых категориях до 86 и 97 кг — я убеждён, что мы не только путёвки доберём, но и на Олимпиаде, дай Господь нам там выступить, обязательно будем бороться за медали. На сегодняшний день нам предоставлена возможность отобраться на Олимпиаду по спортивному принципу, а что будет завтра, будем мы представлены в Париже или нет — вопрос открыт, ведь для нас есть неприемлемые вещи. Весь борцовский мир встретил возвращение российских борцов аплодисментами, но что будет с допуском на Олимпийские игры, мы пока не знаем. Наша задача быть готовыми», — приводит слова Мамиашвили пресс-служба ФСБР.
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