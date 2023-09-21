«Я верил в победу и шёл до конца». Заурбек Сидаков — о финале ЧМ против американца Дейка

Олимпийский чемпион Токио-2020, российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков прокомментировал финальную схватку на чемпионате мира в Белграде (Сербия).

В решающем поединке в весовой категории до 74 кг Сидаков нанёс поражение американцу Кайлу Дейку со счётом 10:7 и стал трёхкратным чемпионом мира (ранее в 2018 и 2019 годах).

«Финальная схватка шла непросто. В первый соревновательный день я хорошо поработал. А на следующий день не очень хорошо восстановился. У нас утром было взвешивание, и нужно было поддерживать нужный вес. Считай, что ты не восстанавливаешься ночью. Но я верил в свою победу и шёл до конца. С божьей помощью всё получилось», — сказал Сидаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.