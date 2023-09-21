«На соревнования нужно ехать только за золотом». Сидаков – о победе на ЧМ по борьбе

Олимпийский чемпион Токио 2020 российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков рассказал, какие цели ставил перед собой на чемпионате мира в Белграде (Сербия).

В решающем поединке в весовой категории до 74 кг Сидаков нанёс поражение американцу Кайлу Дэйку со счётом 10:7 и стал трёхкратным чемпионом мира (ранее в 2018 и 2019 годах).

«Для меня самое главное – это настрой. Как настроишься – так и будешь бороться. Если настрой будет слабеньким, 50 на 50, то и весь турнир будет так складываться. На соревнования нужно ехать только за золотом», — сказал Сидаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали четыре медали. Чемпионами мира стали Заурбек Сидаков и Ахмед Усманов, серебро завоевал Абасгаджи Магомедов, бронзу — Шамиль Мамедов. Олимпийские лицензии получили Сидаков, Мамедов, Заур Угуев и Абдулла Курбанов.