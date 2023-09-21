Сидаков: я в финале начал повязку снимать, а американец в этот момент на меня напал

Олимпийский чемпион Токио 2020 российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков рассказал о подробностях финальной схватки на чемпионате мира в Белграде (Сербия).

В решающем поединке в весовой категории до 74 кг Сидаков нанёс поражение американцу Кайлу Дэйку со счётом 10:7 и стал трёхкратным чемпионом мира (ранее в 2018 и 2019 годах).

«В финале мне пришлось снять мешавшую мне повязку. Слишком туго мне перевязали, и она давила на голову. Кровь плохо поступала. В моменте я даже чуть-чуть поплыл. Я её уже во время схватки начал снимать, но американец в этот момент начал на меня нападать. Но в перерыве я ее все-таки снял и уже вздохнул», — сказал Сидаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.