«Он был главным болельщиком». Сидаков – о трагически погибшем отце

Олимпийский чемпион Токио 2020 российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков рассказал о трагически погибшем в автокатастрофе отце, который был его главным болельщиком.

В решающем поединке чемпионата мира – 2023 в весовой категории до 74 кг Сидаков нанёс поражение американцу Кайлу Дэйку со счётом 10:7 и стал трёхкратным чемпионом мира (ранее в 2018 и 2019 годах).

«Отец меня всегда поддерживал, мотивировал всегда. Он был главным болельщиком. Он очень сильно любил борьбу. Всегда за всеми следил. Все делал для меня, чтобы я просто боролся и ходил на тренировки.

В первое время у меня была просто опустошенность. Я ничего не хотел делать, ничем заниматься, никуда идти. Но спасибо тренерам. Они меня взбодрили и вывели в строй. Чтобы я опять начать тренироваться. Да, все свои выступления я теперь буду ему посвящать».», — сказал Сидаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.