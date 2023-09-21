«Он был главным болельщиком». Сидаков – о трагически погибшем отце

Олимпийский чемпион Токио 2020 российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков рассказал о трагически погибшем в автокатастрофе отце, который был его главным болельщиком.
В решающем поединке чемпионата мира – 2023 в весовой категории до 74 кг Сидаков нанёс поражение американцу Кайлу Дэйку со счётом 10:7 и стал трёхкратным чемпионом мира (ранее в 2018 и 2019 годах).
«Отец меня всегда поддерживал, мотивировал всегда. Он был главным болельщиком. Он очень сильно любил борьбу. Всегда за всеми следил. Все делал для меня, чтобы я просто боролся и ходил на тренировки.
В первое время у меня была просто опустошенность. Я ничего не хотел делать, ничем заниматься, никуда идти. Но спасибо тренерам. Они меня взбодрили и вывели в строй. Чтобы я опять начать тренироваться. Да, все свои выступления я теперь буду ему посвящать».», — сказал Сидаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
- 21 сентября 2023
-
08:50
-
08:25
-
08:10
-
07:55
-
02:44
-
01:31
-
00:24
-
00:12
- 20 сентября 2023
-
23:22
-
22:14
-
22:04
-
21:58
-
21:03
-
20:55
-
19:41
-
19:18
-
19:02
-
19:00
-
17:30
-
16:29
-
15:22
-
15:19
-
15:04
-
14:53
-
14:45
-
14:16
-
13:20
-
12:55
-
12:38
-
12:30
-
12:02
-
10:34
-
09:32
-
09:05
-
08:55