Накамура стал соперником Карлсена в финале Speed Chess Championship
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Американский шахматист Хикару Накамура стал финалистом онлайн-турнира по скоростным шахматам Speed Chess Championship 2023. В полуфинале он обыграл француза Максима Вашье-Лаграва со счётом 16,5:11,5.
Соперником Накамуры в финале будет экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, занимающий первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Ранее в другом полуфинале скандинав обыграл американца Уэсли Со (22:7). Финал турнира пройдёт 22 сентября и начнётся в 21:00 мск. Накамура сыграет в нём седьмой раз подряд.
Напомним, турнир Speed Chess Championship проходит в формате онлайн на платформе Chess.com с 4 по 22 сентября. Средний рейтинг его участников составляет 2760,25. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 150 тыс.
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