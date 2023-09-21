Накамура стал соперником Карлсена в финале Speed Chess Championship

Американский шахматист Хикару Накамура стал финалистом онлайн-турнира по скоростным шахматам Speed Chess Championship 2023. В полуфинале он обыграл француза Максима Вашье-Лаграва со счётом 16,5:11,5.

Соперником Накамуры в финале будет экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, занимающий первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Ранее в другом полуфинале скандинав обыграл американца Уэсли Со (22:7). Финал турнира пройдёт 22 сентября и начнётся в 21:00 мск. Накамура сыграет в нём седьмой раз подряд.

Напомним, турнир Speed Chess Championship проходит в формате онлайн на платформе Chess.com с 4 по 22 сентября. Средний рейтинг его участников составляет 2760,25. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 150 тыс.