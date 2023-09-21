Сидаков: было тяжело, когда говорили, что сегодня едем на ЧМ, а завтра — уже не едем

Олимпийский чемпион Токио-2020, российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков высказался о неопределённости по поводу участия российских борцов в чемпионате мира — 2023.
«Было тяжело, когда говорили, что сегодня едем, а завтра уже не едем. Человек в такой ситуации где-то расслаблялся. Слава богу, что нас допустили. Так как нами была проведена хорошая подготовка, нам просто нужно было выходить на ковёр и делать своё дело. Некоторые ребята из команды проиграли. Кто-то, может быть, не справился с давлением, кто-то расслабился.
Вообще, подготовка всегда проходит тяжелее, чем сам чемпионат. Готовились по два-три месяца. Мы полностью закрываемся, отказываем себе во всём. Но если говорить об этом чемпионате мира, то он мне дался очень тяжело», — сказал Сидаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
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