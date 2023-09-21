Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпион мира по борьбе Заурбек Сидаков назвал своего кумира в спорте

Чемпион мира по борьбе Заурбек Сидаков назвал своего кумира в спорте
Комментарии

Олимпийский чемпион Токио — 2020 российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков рассказал, кто из спортсменов является его кумиром.

«Я в детстве подражал Бесику Кудухову. Мне нравился его характер. Он был одним из тех, кто проявлял очень сильный дух. Смотря на него, я тоже сам вырос. Мне даже посчастливилось с ним потренироваться. Он дал мне многое», — сказал Сидаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, в решающем поединке на чемпионате мира — 2023 в весовой категории до 74 кг Заурбек Сидаков нанёс поражение американцу Кайлу Дейку со счётом 10:7 и стал трёхкратным чемпионом мира (ранее в 2018 и 2019 годах). Мировое первенство проходит с Белграде (Сербия) до 24 сентября.

Материалы по теме
Чемпион мира по борьбе Сидаков: когда Садулаев приходит в зал, появляется особая атмосфера
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android