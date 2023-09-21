Чемпион мира по борьбе Заурбек Сидаков назвал своего кумира в спорте

Олимпийский чемпион Токио — 2020 российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков рассказал, кто из спортсменов является его кумиром.

«Я в детстве подражал Бесику Кудухову. Мне нравился его характер. Он был одним из тех, кто проявлял очень сильный дух. Смотря на него, я тоже сам вырос. Мне даже посчастливилось с ним потренироваться. Он дал мне многое», — сказал Сидаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, в решающем поединке на чемпионате мира — 2023 в весовой категории до 74 кг Заурбек Сидаков нанёс поражение американцу Кайлу Дейку со счётом 10:7 и стал трёхкратным чемпионом мира (ранее в 2018 и 2019 годах). Мировое первенство проходит с Белграде (Сербия) до 24 сентября.