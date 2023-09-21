В Минспорта России заявили, что не станут платить взносы в ВАДА на прежних условиях

В Министерстве спорта России завили, что после прекращения членства в Совете Европы в 2022 году к России не должны применяться прежние критерии по формированию размера обязательного ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

«Российская Федерация является участником Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (конвенция ЮНЕСКО) и поддерживает принцип равнодолевого финансирования основного годового бюджета Всемирного антидопингового агентства. Сейчас отсутствует общая утверждённая государствами формула финансирования ВАДА. Ежегодный бюджет агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. При этом каждый континент самостоятельно определяет порядок осуществления выплат.

В соответствии с решением исполнительного комитета ВАДА в 2023 году ежегодный взнос Российской Федерации должен составить $ 1 267 023. Данный показатель рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, тогда как Россия 16 марта 2022 года прекратила своё членство в Совете Европы. В этой связи необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в ВАДА для стран, не являющихся членами континентальных организаций, в частности, Совета Европы.

Для этого Минспорта РФ инициировало вопрос о выработке универсальной формулы финансирования ВАДА на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте — конвенции ЮНЕСКО (193 государства-участника). По инициативе российской делегации вопрос о выработке формулы финансирования ВАДА включён в проект повестки 9-й сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО, которая пройдёт 25-27 октября 2023 года во Франции. Ожидается, что по итогам рассмотрения данного вопроса будет определён общий порядок выплат в регулярный бюджет ВАДА со стороны государств. В случае принятия единого согласованного подхода в рамках конвенции ЮНЕСКО российская сторона перечислит взнос в регулярный бюджет ВАДА», — приводит слова представителя пресс-службы Министерства спорта России ТАСС.