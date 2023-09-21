Тяжелоатлетка Лидия Валентин завершила карьеру в возрасте 38 лет

Олимпийская чемпионка Лондона-2012, четырёхкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира испанская тяжелоатлетка Лидия Валентин объявила о завершении спортивной карьеры.

«В свои 38 лет, после более чем десяти лет пребывания в элите, тяжелоатлетка из Берсиана оставила после себя стремительную карьеру, в которой ей удалось стать великим эталоном в испанской тяжёлой атлетике, одним из бесспорных лидеров «бума» женского спорта в Испании», — сообщает Mundo Deportivo.

Валентин оставляет тяжёлую атлетику, являясь обладательницей так называемой «Тройной короны», имея в своём активе золото Олимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы. Большую часть своей карьеры она выступала в весовой категории до 75 кг.