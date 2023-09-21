Олег Матыцин заявил о позитивной динамике антидопинговой системы в России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил положительную динамику антидопинговой системы в России. Об этом министр сказал на проходящем с 21 по 22 сентября в Суздале Всероссийском форуме чистого спорта.
«Если сравнивать результаты тестов и объём, который проводится в РФ нашими специалистами, то здесь точно статистика будет говорить о хорошей динамике очищения. Отдельные случаи есть, нечего скрывать, это вопрос взаимодействия с федерациями, с региональным центрами подготовки, тренерским составом. Пока мы не можем сказать, что у нас нулевая терпимость, но есть перспективы для развития», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Также министр напомнил об ответственности за будущее российского спорта с надеждой на восстановление российских спортсменов в статусе. При этом Олег Матыцин заявил о том, что нельзя ориентироваться на международные стандарты, а необходимо искать новые форматы с опорой на региональный компонент.
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