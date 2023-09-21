Министр спорта РФ: в стране очень эффективная система борьбы с допингом

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, говоря о борьбе с употреблением допинга, отметил наличие в России эффективной антидопинговой системы. Об этом он заявил на проходящем в Суздале Всероссийском форуме чистого спорта, высказываясь на тему употребления спортсменами запрещённых препаратов.

«Эта тема очень важная не только для нашей страны, но и при формировании культуры нашего молодого поколения, взрослых людей. Несмотря на то что нас хотят разделить, для государства важно взаимодействие со всеми организациями по созданию и укреплению развития системы антидопинга в РФ. Если нас обвиняли, что у нас существует система допинга, чего у нас никогда не было, могу сказать — у нас очень эффективная система борьбы, это абсолютно точно есть, и это подтвердили многочисленные комиссии, представители ЮНЕСКО», — цитирует Матыцина ТАСС.

Всероссийский форум чистого спорта в Суздале проходит 21-22 сентября под эгидой Российского антидопингового агентства при поддержке Олимпийского комитета России.