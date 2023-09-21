Станислав Поздняков рассказал о целях антидопинговой программы ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на «Всероссийском форуме чистого спорта» в Суздале рассказал об антидопинговой деятельности возглавляемой им организации.
«Антидопинговое направление в нашей деятельности является одним из приоритетных. Убежден, что все присутствовавшие здесь сегодня едины в стремлении не допустить даже намека на повторение кризисов и скандалов, через которые наш спорт прошел в преддверии Олимпийских игр в Токио и Пекине.
Мы являемся последовательным участником антидопинговой деятельности в рамках полномочий и компетенции ОКР, неукоснительно соблюдая принципы и нормы российского законодательства, Олимпийской хартии, стандартов и Кодекса ВАДА, подписантом которого мы являемся», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
Также Поздняков рассказал, что изменилось в антидопинговой работе ОКР после вступления в силу в январе 2021 года нового Всемирного антидопингового кодекса. Среди главного – актуализация антидопинговых правил и системы корпоративного управления в РУСАДА в соответствии требованиями Кодекса, а также реализация Программы подготовки и интеграции антидопинговых координаторов для Общероссийских спортивных федераций. В рамках последней профинансирована деятельность более 80 специалистов, только оплата труда которых составила свыше 120 миллионов рублей, обучение по программе повышения квалификации прошли не менее 150 человек.
- 21 сентября 2023
-
18:10
-
15:38
-
14:42
-
14:00
-
13:06
-
12:32
-
11:20
-
10:30
-
10:27
-
10:05
-
10:03
-
09:39
-
08:50
-
08:25
-
08:10
-
07:55
-
02:44
-
01:31
-
00:24
-
00:12
- 20 сентября 2023
-
23:22
-
22:14
-
22:04
-
21:58
-
21:03
-
20:55
-
19:41
-
19:18
-
19:02
-
19:00
-
17:30
-
16:29
-
15:22
-
15:19
-
15:04