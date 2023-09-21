Станислав Поздняков рассказал о целях антидопинговой программы ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на «Всероссийском форуме чистого спорта» в Суздале рассказал об антидопинговой деятельности возглавляемой им организации.

«Антидопинговое направление в нашей деятельности является одним из приоритетных. Убежден, что все присутствовавшие здесь сегодня едины в стремлении не допустить даже намека на повторение кризисов и скандалов, через которые наш спорт прошел в преддверии Олимпийских игр в Токио и Пекине.

Мы являемся последовательным участником антидопинговой деятельности в рамках полномочий и компетенции ОКР, неукоснительно соблюдая принципы и нормы российского законодательства, Олимпийской хартии, стандартов и Кодекса ВАДА, подписантом которого мы являемся», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Также Поздняков рассказал, что изменилось в антидопинговой работе ОКР после вступления в силу в январе 2021 года нового Всемирного антидопингового кодекса. Среди главного – актуализация антидопинговых правил и системы корпоративного управления в РУСАДА в соответствии требованиями Кодекса, а также реализация Программы подготовки и интеграции антидопинговых координаторов для Общероссийских спортивных федераций. В рамках последней профинансирована деятельность более 80 специалистов, только оплата труда которых составила свыше 120 миллионов рублей, обучение по программе повышения квалификации прошли не менее 150 человек.