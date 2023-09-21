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В Европе продлили отстранение российских пловцов от участия в соревнованиях

В Европе продлили отстранение российских пловцов от участия в соревнованиях
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Европейская федерация плавания (European Aquatics) оставила в силе отстранение российских и белорусских пловцов от соревнований, проводимых под эгидой организации.

Решение продлить отстранение на фоне ситуации на Украине обсуждалось на очередном конгрессе организации.

«Эта тема обсуждалась на Конгрессе, и нынешняя позиция сохраняется», — приводит ответ пресс-службы European Aquatics «Матч ТВ».

Решение European Aquatics противоречит позиции World Aquatics, которая ранее в сентябре выпустила критерии допуска россиян к стартам под своей эгидой. Напомним, согласно требованиям организации атлеты смогут соревноваться в нейтральном статусе в видах спорта, в которых предусмотрено выступление индивидуальных спортсменов. При этом россиянам будет запрещено давать интервью и демонстрировать любую национальную символику. В каждой дисциплине сможет выступать не больше одного российского пловца.

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