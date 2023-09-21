В Европе продлили отстранение российских пловцов от участия в соревнованиях

Европейская федерация плавания (European Aquatics) оставила в силе отстранение российских и белорусских пловцов от соревнований, проводимых под эгидой организации.
Решение продлить отстранение на фоне ситуации на Украине обсуждалось на очередном конгрессе организации.
«Эта тема обсуждалась на Конгрессе, и нынешняя позиция сохраняется», — приводит ответ пресс-службы European Aquatics «Матч ТВ».
Решение European Aquatics противоречит позиции World Aquatics, которая ранее в сентябре выпустила критерии допуска россиян к стартам под своей эгидой. Напомним, согласно требованиям организации атлеты смогут соревноваться в нейтральном статусе в видах спорта, в которых предусмотрено выступление индивидуальных спортсменов. При этом россиянам будет запрещено давать интервью и демонстрировать любую национальную символику. В каждой дисциплине сможет выступать не больше одного российского пловца.
- 21 сентября 2023
-
19:01
-
18:39
-
18:10
-
15:38
-
14:42
-
14:00
-
13:06
-
12:32
-
11:20
-
10:30
-
10:27
-
10:05
-
10:03
-
09:39
-
08:50
-
08:25
-
08:10
-
07:55
-
02:44
-
01:31
-
00:24
-
00:12
- 20 сентября 2023
-
23:22
-
22:14
-
22:04
-
21:58
-
21:03
-
20:55
-
19:41
-
19:18
-
19:02
-
19:00
-
17:30
-
16:29
-
15:22