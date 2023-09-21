Ронни О’Салливан снялся с третьего турнира в сезоне, теперь с British Open

Семикратный чемпион мира английский профессиональный игрок в снукер Ронни О’Салливан отказался от участия в Cazoo British Open на следующей неделе по медицинским причинам, сообщает WST.

Первый номер мирового рейтинга О’Салливан в понедельник, 25 сентября, в первом раунде British Open должен был встретится Джимми Робертсоном. Теперь место англичанина в сетке занял его соотечественник Стивен Холлуорт.

О’Салливан пропускает уже третий турнир в сезоне. Ранее по медицинским причинам Ронни отказался от участия в Championship League и снялся с квалификации турнира European Masters. За последнее время англичанин выступил только на Shanghai Masters, который выиграл в четвёртый раз подряд. В финале турнира О’Салливан одолел действующего чемпиона мира из Бельгии Люку Бреселя со счётом 11:9.