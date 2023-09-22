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Стали известны пункты декларации World Aquatics для получения нейтрального статуса

Стали известны пункты декларации World Aquatics для получения нейтрального статуса
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World Aquatics предложит российским спортсменам, претендующим на нейтральный статус, заполнить обязательную декларацию. В этом документе нужно будет обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли атлетом высказывания о ситуации на Украине, в том числе в социальных сетях, сообщает «Матч ТВ».

Также претендентам на нейтральный статус предлагается согласиться с критериями допуска от World Aquatics, основанными на рекомендациях Международного олимпийского комитета.

Согласно этим условиям, допуск россиян осуществляется только в индивидуальных видах, выступление в командных видах запрещено, также есть ограничение по количеству заявленных в одной дисциплине на нейтральный статус.

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