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Тарлинг и Ройссер выиграли чемпионат Европы в «разделке»

Тарлинг и Ройссер выиграли чемпионат Европы в «разделке»
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В городе Дренте в Нидерландах на чемпионате Европы-2023 прошли индивидуальные гонки на время.
У мужчин победу на дистанции 29,8 км победу одержал 19-летний британец Джошуа Тарлинг. Он преодолел дистанцию за 31 минуту 30,01 секунды. Второе место занял швейцарский гонщик Штефан Биссегер, уступивший победителю 42,92 секунды. Бронзу выиграл бельгиец Ваут ван Арт, который проиграл лишь 0,22 секунды в борьбе за серебро. Его отставание от Тарлинга составило 43,14 секунды.

У женщин на дистанции 28,6 км победу одержала швейцарка Марлен Ройссер. Её итоговый результат — 35 минут 53,53 секунды. Второй стала Анна Хендерсон из Великобритании с отставанием 43,36 секунды. Третье место у Кристины Швайнбергер из Австрии. Она проиграла 44,05 секунды победительнице.

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