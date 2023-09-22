Сборная Франции разгромила Намибию на Кубке мира по регби со счётом 96:0

На Кубке мира по регби — 2023, который проходит во Франции, завершился матч 3-го тура в группе А. Сборная Франции разгромила национальную команду Намибии со счётом 96:0.

Напомним, ранее на групповом этапе турнира сборная Намибии проиграла Новой Зеландии со счётом 3:71 и потерпела поражение в матче с Италией со счётом 8:52.

Регби. Кубок мира. Франция

Группа А. 3-й тур

Франция — Намибия – 96:0 (54:0).

Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Соревнования проходят в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе.

Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревнованиях три раза побеждала Новая Зеландия, дважды – Австралия и один раз – Англия.