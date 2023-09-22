Галлямова: отказ Карякина от выступлений без флага России выглядит больше как пиар-акция

Российская шахматистка Алиса Галлямова выразила мнение, что отказ гроссмейстера Сергея Карякина от участия в международных турнирах без флага похож на пиар-акцию. Ранее Карякин отклонил приглашение на Кубок мира по шахматам.
«Думаю, если бы Карякину предстоял матч на первенство мира, то он однозначно поехал бы в любом статусе. Но Кубок мира по большому счёту лотерея, а он сейчас не занимается так серьёзно шахматами. Для этого надо очень много вкалывать, чтобы подготовиться. А если человек не уверен в себе, не уверен, что выиграет… Отсутствие флага может быть одной из отговорок. Но мы же не знаем, что там на самом деле. От участия в Суперфинале чемпионата России он тоже отказался. Поэтому это выглядит больше как пиар-акция.
В наше время мы все должны быть патриотами. И если есть возможность, то вести активную политическую деятельность. Если бы меня привлекали, я бы с радостью. У Карякина есть господдержка, мощная спонсорская поддержка и менеджер, который сильно его раскрутил и занимается всеми вопросами. Все его поездки, даже мастер-классы детям, проводятся не бесплатно и обходятся дорого организаторам», — приводит слова Галлямовой «РИА Новости Спорт».
Напомним, с марта 2022 года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила спортсменам из России и Беларуси выступать в личных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.
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