Паралимпийский комитет России направил повторное обращение в ООН

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что организация отправила в ООН новое обращение в призывом отменить санкции со стороны Международного паралимпийского комитета (МПК). Глава ПКР подчеркнул, что российские параспортсмены дискриминируются по национальному признаку и несут наказание, не имея за собой вины.

«С момента подачи заявления Паралимпийского комитета России в ООН от 21 апреля 2023 года с просьбой призвать Международный паралимпийский комитет к недопущению дискриминации российских атлетов произошёл ряд важных событий. В мае апелляционный трибунал отменил решение о приостановке членства ПКР в МПК. В качестве оснований для отмены решения трибунал сослался на процессуальные нарушения и отметил, что на внеочередной генеральной ассамблее МПК, которая прошла 16 ноября 2022 года в Берлине, не было представлено убедительных доказательств, подтверждающих выводы о нарушении ПКР обязательств по членству, как об этом непосредственно заявлял исполком МПК.

Также членство ПКР не могло быть приостановлено из-за нарушения олимпийского перемирия, поскольку оно не является юридически обязательным для подписавших его сторон, и ПКР сам не является подписавшей стороной. К сожалению, трибунал не стал делать каких-либо выводов касательно нарушения прав спортсменов, возможности допуска их к соревнованиям, а также не стал оценивать решение исполкома МПК от 30 марта 2022 года о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям. В сложившихся обстоятельствах нет оправданных оснований для принятия таких жёстких мер и санкций. Российские параспортсмены и ПКР подвергаются дискриминации по национальному признаку, по политическим причинам и несут наказание без вины», — приводит слова Рожкова ТАСС.